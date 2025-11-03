DIRETTA VIDEO - Caos Fiorentina: ultimo posto e D'Aversa in pole. Puntata speciale di Hangover Viola in onda adesso

Siamo in onda adesso con una puntata speciale, ma doverosa, in cui parliamo del caos che regna in casa Fiorentina. Ufficialmente ultima in classifica da solo dopo la vittoria del Genoa, la squadra viola è pronta ad accogliere un nuovo allenatore (in attesa di capire come si risolverà il problema Pioli) e D'Aversa sembra il nome più quotato. E poi la dirigenza: con l'addio di Pradè, si va verso una soluzione interna con Goretti e Angeloni.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori, che avranno il piacere di rispondere ai commenti dei tifosi. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

Segui la puntata LIVE