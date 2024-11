Nel weekend appena concluso è tornata in campo la Fiorentina Primavera Femminile che allo stadio Davide Astori ha pareggiato 2-2 con il Parma. Un buon punto per la Viola, raggiunta però sul doppio vantaggio dalle emiliane.

Il racconto del match

La Fiorentina parte forte e passa con Di Benedetto il cui tiro al volo di destro su un bel cross dalla sinistra di Ciabini non lascia scampo al portiere avversario. Il raddoppio porta la firma di Mailia che si procura e trasforma un calcio di rigore. Il Parma reagisce subito e in venti minuti ritorna in gara segnando il 2-2. L'equilibrio non viene più rotto nonostante le occasioni avute dalle centravanti viola, la porta ducale resta stregata anche con la complicità della traversa che nega a Mailia il gol della doppietta e della vittoria. La classifica vede le ragazze gigliate esattamente a metà classifica, a sole quattro lunghezze dal secondo posto ma anche a -10 dalla Juve capolista.

La classifica

21 Juventus

15 Milan, Sassuolo

13 Inter, Roma

11 Sampdoria, Fiorentina, Parma

6 Napoli

3 Verona, Arezzo

0 Como