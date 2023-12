Un nuovo Fiorentina Store in zona Stazione! Sconti e grandi occasioni per tutti i tifosi viola

Tempo di feste e di occasioni-regalo che spesso e volentieri a Firenze si tingono di viola. E in tal senso, in supporto di molti tifosi col giglio sul petto arriva il Fiorentina Store, protagonista di una nuova apertura nei pressi della galleria della stazione di Santa Maria Novella.

Appuntamento fissato per venerdì 8 dicembre, a partire dalle 16.30, con buffet e brindisi. Un'opportunità speciale per chi volesse rifornire il proprio armadio di viola dato che per l'intera durata dell'inaugurazione sarà applicato il 20% di sconto su tutto il merchandising targato Fiorentina!