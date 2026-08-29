Mutu: "Firenze è la mia seconda casa, onorato di aver fatto parte della storia della Fiorentina. Ho un solo grande rammarico..."

Al pranzo di gala di quest'oggi non poteva certo mancare Adrian Mutu. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante della Fiorentina dal Viola Park:

“È un onore essere qui, ed aver indossato la maglia numero 10. Voglio fare tanti auguri al popolo viola, è un onore per me far parte della vostra storia. Come sapete bene questa è la mia seconda casa, credo che non ci sia nient’altro da aggiungere".

“Ho solo un grande rammarico”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Abbiamo passato tanti bei momenti in quegli anni, ma se c'è un rammarico è aver mancato la finale di Europa League: quello forse è stato il nostro punto piu alto. Ricordo che anche in campionato facemmo molto bene, partimmo con meno quindici e alla fine arrivammo quarti. Non facemmo poca strada".

“C'è sempre la speranza di allenare la Fiorentina”

Ha poi parlato della possibilità di allenare la Fiorentina: “Se ho mai sperato di essere chiamato? Sempre! Quando si parla della Fiorentina uno ci spera sempre. Questo almeno vale per me, ma non sono io a prendere decisioni. Chi ha scelto così va comunque rispettato. Come allenatore ho diversi sogni e non posso dirli. Innanzitutto la Fiorentina deve fare bene e tornare dov'era qualche anno fa".

“Difficile trovare un numero 10 del calibro mio, di Antognoni, Baggio o Ruiz Costa”

Ha poi parlato di Antognoni: “Un numero 10 del calibro di Antognoni non c'è mai stato e forse neanche del mio. lo conosco anche come persona e quindi mi fa piacere. Diciamo che è difficile trovarne uno come ero io, che fa a la differenza, o comunque come Baggio o Rui Costa. La gente si deve ricordare di te, devi fare qualcosa per diventare protagonista”.

“La Fiorentina può essere la sorpresa”

Ha poi parlato del campionato in corso: “Chi vedo favorite in campionato? L'Inter è la più forte, faccio il tifo per Chivu. Ha già dimostrato di saper vincere, poi c'è la Roma come pretendente. Magari qualcuna sarà la sorpresa del campionato e potrebbe essere la Fiorentina".