La Nazione: Un derby da dentro o fuori, battere il Pisa vale tutto
Tanta Fiorentina nelle pagine de La Nazione. Il derby con il Pisa accende l'animo dei tifosi e riempie le pagine dei giornali; oltre al campanilismo ci sono tre punti in palio che entrambe le squadre devoono conquistare per rilanciarsi nella corsa salvezza.
Pagina 8
Nella pagina 8 del QS de La Nazione troviamo diversi approfondimenti in vista della partita di stasera: “La salvezza sull'orizzonte. Battere il Pisa vale tutto, derby da dentro o fuori”. Il quotidiano si concentra poi sulle scelte del tecnico viola: “Vanoli punta sulle fasce”.
Pagina 9
Anche a pagina nove il quotidiano fiorentino si concentra sulla probabile formazione che Vanoli metterà in campo: “Torna la formzaione uno. De Gea si rimette in porta, Dodo e Parisi esterni bassi”. In taglio basso poi un approfondimento sulla gestione del gruppo del tecnico gigliato: “Funziona bene lo psicologo Vanoli”. Infine di spalla un articolo su un acquisto invernale dei viola: “Harrison e quella corsa tutta inglese. Non solo grinta, ma anche qualità”.