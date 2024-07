Galliani: "Altre telefonate per Colpani? Il telefono piange"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato alla stampa poco prima dell'inizio dell'assemblea di Lega Serie A convocata per oggi a Milano. Per lui anche una battuta su Andrea Colpani, per il quale sarebbe in programma un pranzo quest'oggi con la Fiorentina per parlare della trattativa. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Se sono arrivate altre chiamate per Colpani? Al momento piange il telefono, come diceva Domenico Modugno".