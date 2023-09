L’ex calciatore e ex talent scout dell’Atalanta Antonio Bongiorni, ha parlato a Radio Bruno di Bonaventura e della Fiorentina di Italiano. Queste le sue parole: "Giacomo va un po’ gestito nella maniera giusta, non sovraccaricandolo soprattutto in un periodo così caldo. Sono convinto che la qualità rimanere sempre, anche se le condizioni non possono essere sempre al top. Menomale è arrivata la sosta, soprattutto per lui.

Italiano sta studiando qualcosa di nuovo per tornare a stupire, anche con i nuovi arrivati. Il mister viola può contare su Giacomo fino alla fine. Continuare con il 4-2-3-1 la vedo dura, perché manca un giocatore da affiancare al regista. L'Italia però ha vinto l'Europeo con due registi, che Italiano stia pensando a far giocare il brasiliano con Maxime Lopez. Secondo me la Fiorentina ha ridotto il gap con le squadre che le stanno davanti in classifica. Di Beltran mi ha parlato un amico argentino, dicendomi che appena capisce lingua e modo di giocare, può diventare una seconda punta di livello internazionale. Atalanta? E' una squadra nuova, ma sono convinto che lotterà per le prime posizioni della Serie A"