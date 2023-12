Le parole del tecnico del Verona, Marco Baroni in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

"C'è tanto dispiacere, nel primo tempo minimo meritavamo il doppio vantaggio. La Fiorentina devi prenderla così, senza lasciare libertà di costruzione o ti mette in difficoltà. Dispiace, anche il gol era evitabile. Però l'avevo detto, bisogna tornare a passare in vantaggio come non facciamo da troppe partite. C'è da masticare amaro ancora, ma con la prestazione del primo tempo vedo presupposti per vincere.

Ci siamo abbassati, la squadra può e deve stare più alta ma ci sono anche gli avversari: è entrato Arthur e per prenderlo ci voleva il fucile. Lui ci ha fatti abbassare, nel primo tempo la squadra ha speso tantissimo, quello che serviva per uscire 0-2. La squadra ha avuto tante occasioni e ai miei attaccanti dirò bravi perché per noi è importante aver creato".