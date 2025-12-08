Criscitiello: "Chi deve fare il lavoro di Pradè? Se la risposta è Goretti, la Fiorentina merita la serie B. A Firenze hanno deciso di procedere con il suicidio assistito"
Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, prende di mira Roberto Goretti nel suo ultimo editoriale pubblicato sul sito dell'emittente sportiva.
“Pioli non è diventato deficiente in sei mesi”
“Era, come sempre, la decisione più facile da prendere…Pioli sicuramente ha sbagliato qualcosa ma non è diventato deficiente in 6 mesi - scrive Criscitiello - Qualche scienziato ha pensato che la colpa fosse di un allenatore esperto e preparato e non di un direttore improvvisato che a certi livelli non ci può stare. Se per tutta la carriera hai fatto C e B, sei un DS di quelle categorie e non puoi pensare di fare grande la Fiorentina. Hai speso una vagonata di soldi e sei ultimo in classifica in una serie A anonima e mediocre”.
“Se Goretti deve fare il lavoro di Pradè…”
E poi: “Chi deve fare il lavoro di Pradè? Se la risposta è Goretti, allora Firenze merita la serie B. La squadra può avere delle difficoltà ma la cosa grave è che i valori singoli ci sono ma questa squadra non ne esce”.
“Suicidio assistito”
Per finire: “Non è una missione impossibile mettersi alle spalle tre maledette squadre. Verona, Pisa, Cagliari, Lecce, Parma e Genoa non sono diventate Real Madrid e Bayern Monaco ma il vero problema è che quest’anno a Firenze hanno deciso di procedere con il suicidio assistito. Per fortuna, in Italia, non è consentito dalla legge”.