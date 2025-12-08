Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, prende di mira Roberto Goretti nel suo ultimo editoriale pubblicato sul sito dell'emittente sportiva.

“Pioli non è diventato deficiente in sei mesi”

“Era, come sempre, la decisione più facile da prendere…Pioli sicuramente ha sbagliato qualcosa ma non è diventato deficiente in 6 mesi - scrive Criscitiello - Qualche scienziato ha pensato che la colpa fosse di un allenatore esperto e preparato e non di un direttore improvvisato che a certi livelli non ci può stare. Se per tutta la carriera hai fatto C e B, sei un DS di quelle categorie e non puoi pensare di fare grande la Fiorentina. Hai speso una vagonata di soldi e sei ultimo in classifica in una serie A anonima e mediocre”.

“Se Goretti deve fare il lavoro di Pradè…”

E poi: “Chi deve fare il lavoro di Pradè? Se la risposta è Goretti, allora Firenze merita la serie B. La squadra può avere delle difficoltà ma la cosa grave è che i valori singoli ci sono ma questa squadra non ne esce”.

“Suicidio assistito”

Per finire: “Non è una missione impossibile mettersi alle spalle tre maledette squadre. Verona, Pisa, Cagliari, Lecce, Parma e Genoa non sono diventate Real Madrid e Bayern Monaco ma il vero problema è che quest’anno a Firenze hanno deciso di procedere con il suicidio assistito. Per fortuna, in Italia, non è consentito dalla legge”.