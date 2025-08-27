Ancora Stefano Pioli in conferenza stampa, le ultime considerazioni dell'allenatore viola su Sabiri e sul VAR.

"Sabiri all’inizio non era dentro il nostro percorso, poi per necessità lo abbiamo portato dentro e si è comportato benissimo. Ha buone qualità e sta facendo bene, domani sarà con noi però non so cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato".

“È una bella cosa che l’arbitro possa spiegare a tutti una decisione. Ricordo quando mi successe ad una partita del 6 Nazioni. Credo sia giusto. Il VAR a chiamata? Sono per avere un tempo più effettivo possibile, ho paura che si perda troppo tempo, sono contrario. Bisogna accettare la decisione dell’arbitro. Sarei a favore del tempo effettivo ma è una battaglia persa. Per me c’è una abuso del Var, che la prima volta ci dissero che era stata introdotta per intervenire in presenza di gravi errori da parte dell’arbitro. Spero che si segua più attentamente questa cosa”.