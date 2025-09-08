Baldini: "Da Ndour mi aspetto che tiri fuori il massimo. Ha un grande potenziale e deve metterlo..."
Il CT dell'Italia U21 Silvio Baldini ha parlato alla vigilia della sfida degli azzurrini contro la Macedonia del Nord, la seconda gara ufficiale dell'allenatore sulla panchina.
“Giocheremo con il 4-3-3, ma i ragazzi sanno passare anche al 4-2-3-1, lo fanno anche da loro senza il mio intervento dalla panchina. Faremo un paio di cambi rispetto al match della Spezia. Non siamo qui a fare delle prove, ma sono delle qualificazioni e quindi no esperimenti ma accorgimenti sì”
"Pisilli e Ndour? Dai veterani mi aspetto che tirino fuori il massimo, hanno un grande potenziale e questo potenziale devono metterlo a disposizione dell’Under 21
