Galbiati: “Mi chiedo se Fabbian non sia un doppione di Fazzini. Vendere Fortini? Non solo un errore, sarebbe un orrore"

A Lady Radio l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato di campo e singoli della rosa gigliata, esprimendosi a tutto tondo.

‘Sfida col Cagliari crocevia fondamentale’

“La prestazione della Fiorentina a Bologna, soprattutto nel primo tempo, dà fiducia. È arrivata continuità e ora sabato c’è una partita essenziale: vincendo si farebbe un grande balzo in avanti verso la salvezza. Un crocevia fondamentale. Penso che nello spogliatoio non si facciano discorsi da bar. Ora Vanoli ha trovato la via, l’undici titolare, vediamo come si integreranno anche i nuovi. Col Cagliari mancherà Parisi e vedremo chi giocherà. Squadra e società sanno che il primo obiettivo è il campionato, non Coppa Italia e Conference, a quella gare si cercherà di arrivare nella miglior condizione possibile”.

‘Cedere Fortini sarebbe un orrore’

“Fabbian mi piace, ma non è un doppione di Fazzini? Prima di prendere lui avrei cercato un altro tipo di calciatore. È molto bravo comunque quando entra in area di rigore, meglio dalla trequarti in su. Sarà difficile vedere Fagioli, Brescianini e Fabbian insieme, chi farebbe legna? Penso sia un orrore oltre che un errore pensare di cedere Fortini. Non bisogna cederlo. Dzeko? La dimostrazione della sua situazione è il fatto che sia andato a giocare in Serie B tedesca".