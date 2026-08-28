Paratici vuole rivoluzionare il centrocampo: la Fiorentina offre 5 milioni per un mediano del LASK. Concorrenza ampia

Nonostante le richieste di Fabio Grosso gli occhi del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici sono sul centrocampo. Dopo aver ceduto in giornata Fabbian al Parma, ed in attesa di piazzare Mandragora, il dirigente gigliato continua a sondare altri profili per rinforzare la mediana. E se il nome in cima alla lista sembra essere quello di Thorstvedt, con il quale la Fiorentina ha già trovato l'accordo, nelle ultime ore è stato aggiunto un ulteriore nome alla lista.

La Fiorentina piomba su un centrocampista del LASK: forte la concorrenza del Siviglia

La Fiorentina starebbe infatti valutando Melayro Bogarde, centrocampista olandese del LASK Linz. Secondo quanto riportato dal portale olandese Soccernews.nl i viola non sarebbero i soli: oltre alla Fiorentina infatti anche il Siviglia si è fatto avanti. Entrambi i club avrebbero presentato un'offerta che si aggira attorno ai 5 milioni, ma il club austriaco non sembra essere intenzionato neanche a parlarne: la richiesta sembra essere infatti molto piu alta. Il LASK considera infatti Bogarde un giocatore importante all'interno della propria rosa e, almeno per il momento, non appare disposto a valutare una sua cessione alle condizioni presentate.

Serve un'offerta piu alta

La situazione resta comunque da seguire con attenzione, soprattutto alla luce dell'interesse manifestato dai due club e dei pochi giorni ancora disponibili prima della chiusura del mercato. Fiorentina e Siviglia, quindi, potrebbero essere chiamate a presentare una nuova offerta per cercare di convincere il LASK a dare il via libera alla partenza del centrocampista olandese.