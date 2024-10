Palladino limita al massimo i cambi. E attenzione perché sulle fasce...

Al netto della pesantissima assenza di Kean (che va ad aggiungersi a quelle di Pongracic e Gudmundsson) il tecnico della Fiorentina, Palladino, cercherà di limitare al massimo i cambi nella partita di stasera contro il Genoa. Lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Adli indispensabile

In mezzo è difficile in questo momento rinunciare a gente come Adli anche perché Cataldi è uscito un po’ acciaccato dal match con la Roma e dovrebbe essere lui a riposare. Al suo posto, spazio a Richardson.

E sulle fasce…

Qualcosa cambierà anche in difesa. Sia nei centrali (su Comuzzo si deciderà all’ultimo e nel caso è pronto Quarta) sia nei terzini dove a uno tra Dodò e Gosens verrà concesso un turno di riposo in favore o di Kayode o di Biraghi.