Una coreografia da brividi in preparazione da settimane, il mondo del tifo guarda alla Grecia

A Cagliari non ci saranno tifosi della Fiorentina al seguito della squadra per protesta. Ma tanto l'attenzione dei sostenitori gigliati è tutta concentrata sulla finale di Atene.

Una coreografia da brividi

Saranno 9.500 circa le persone annunciate per la trasferta in Grecia. E il mondo del tifo organizzato sta lavorando da settimane per realizzare una coreografia da brividi, il cui tema sarà resterà top secret fino al momento dell'ingresso in campo delle squadre.

L'anno scorso la ‘coreografia a puntate’, ora…

La scorsa stagione assistemmo alla prima ‘coreografia a puntate’ in Coppa Italia tra semifinale e finale. Quest'anno tutto il lavoro è stato concentrato sull'atto conclusivo della Conference: su cosa punteranno i tifosi viola?