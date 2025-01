Nono solo Ikoné: il tesoretto della Fiorentina per l'attaccante può arrivare da altre due cessioni

Potrebbe non essere la cessione del solo Jonathan Ikoné a finanziare la Fiorentina per raggiungere l'obiettivo di mercato offensivo. In uscita, come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sono anche Michael Kayode e Oliver Christensen.

Il terzino classe 2004 cerca spazio e opportunità che nei prossimi mesi a Firenze potrebbe non avere: su di lui sono vigili Brighton e Brentford, che lo vorrebbero a titolo definitivo, mentre la Fiorentina vorrebbe tenere l'ultima parola sul futuro del calciatore. Christensen, invece, è ancora a Firenze ma a un passo dal Paderborn, squadra che milita in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca.