Tanti indizi che fanno più di una prova e a forza di tuonare, sta diluviando: Kean sparisce e la Fiorentina lo tratta quasi con nonchalance

Tutto forse è nato davvero dal momento del ‘rinnovo’, o meglio dell'aggiustamento, del contratto in estate: nessuno aveva pagato la clausola per Moise Kean e l'attaccante, rimasto comunque di buon grado (almeno all'apparenza) si vide aumentare lo stipendio notevolmente. Del Kean pre rinnovo però non se n'è avuta più traccia: dal rosso diretto al play-off di Conference agli appena 4 gol in campionato. E poi un egoismo dilagante in campo, una gestione dittatoriale della fase offensiva, senza però i risultati dell'anno scorso.

Se l'anno scorso gli episodi extra campo, tra presunti ritardi, perdoni e permessi improvvisi venivano sottaciuti dai gol, ora Kean sta passando alla cassa e il conto è salato. Tra Sassuolo e Parma forse il culmine dell'incompatibilità con il contesto da parte dell'attaccante, a cui poi è stato concesso questo misterioso permesso infrasettimanale. Tornerà entro la Cremonese? Dopo? Sarà in condizione? Giocherà? E chi lo sa, la Fiorentina d'altronde ha comunicato che “farà rientro nei prossimi giorni”. Se non interessa a chi gli paga lo stipendio e sta per retrocedere…