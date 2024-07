Il ruolo del portiere, in casa Fiorentina, è un punto interrogativo nonostante la stagione promossa a pieni voti di Pietro Terracciano. Il tecnico Palladino sembra aver chiesto un altro estremo difensore, che possa competere con il numero 1 viola per una maglia da titolare. Tra le opzioni c'è Juan Musso, ma non è così semplice.

Musso-Fiorentina, difficile a farsi

Calciomercato.com fa il punto della situazione, ribadendo che l'addio dell'argentino all'Atalanta è cosa più che probabile. Dopo averlo pagato 20 milioni di euro nel 2021, i nerazzurri adattano le loro richieste intorno ai 12 milioni, un prezzo mai speso in cinque anni per un portiere. E le concorrenti sono tante: oltre alla Fiorentina, ci sono il Torino, il classico Villarreal e il Newcastle, interessato anche a Ederson.