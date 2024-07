Terracciano in bilico, la Sampdoria libera Audero. Blitz viola per Musso e Strakosha

Terracciano ha un contratto con la Fiorentina che scadrà tra un anno. Christensen uno molto più lungo. Entrambi fra una settimana o giù di lì saranno a Firenze per rispondere alla convocazione d’inizio stagione. Ma quest'estate potrebbe esserci una variazione di programma.

Giocatori in bilico

Per Terracciano c'è un interesse del Genoa, mentre per il danese c'è la possibilità di girarlo in prestito a qualche squadra che possa rilanciarlo. A sottolinearlo stamani è La Nazione.

La pista Audero

E sul giornale cittadino ecco anche che si fanno strada alcuni elementi che potrebbero arrivare. In primis Audero, di proprietà della Sampdoria. La Fiorentina ha l’intenzione di trattare il portiere arrivando a una valutazione massima di 5/6 milioni.

Musso e Strakosha

C'è poi Musso che ha un contratto che lo lega all’Atalanta fino al 2025 e questo renderebbe più facile un approccio di mercato da parte del club viola.

Infine Strakosha L’ex numero uno della Lazio ha voglia di riprovare un’avventura nel nostro campionato e il manager del giocatore è pronto a confrontarsi con chi in questo momento è alla ricerca di un portiere. Il suo cartellino è del Brentford ed è abbordabile.