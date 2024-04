Seconda grave sconfitta di fila per la Fiorentina di Papalato. Al Viola Park passeggia la Roma al rientro di Vannucchi fra i pali

E' finita male, questo pomeriggio, al Viola Park, l'incrocio per la Fiorentina con la Roma. I giallorossi sono passati per 4-1 sull'Under 18 di mister Papalato, reduce dal già bruttissimo 5-0 rifilato dall'Atalanta.

La classifica dei Viola

Gli ospiti hanno vinto agilmente il match valido per la 26° di campionato, in cui i Viola restano in corsa per la zona playoff, ma adesso rischiano il recupero delle formazioni sottostanti in classifica. Fiorentina che resta a quota 40 punti.

La “buona” notizia

Dopo la mancata convocazione in Prima Squadra per la trasferta di Torino, Tommaso Vannucchi ha giocato la partita che la Fiorentina ha perso malamente. Visto il rientro di Christensen, il classe 2007 è tornato a difendere la porta della squadra di Papalato dopo il Torneo di Viareggio. Un brusco rientro in campo dopo un periodo di lunga assenza “giustificata”.