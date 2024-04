Il Gallo sblocca-Beltran: ma per Belotti è ora di battere un colpo. Un quasi-derby per convincere la Fiorentina a comprarlo

L'impatto di Andrea Belotti sulla seconda parte di stagione viola è andato oltre i numeri, anche perché se uno dovesse considerare solo quelli si fermerebbe all'unico gol segnato al Frosinone. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il Gallo è stato decisivo anche nel liberare Beltran e renderlo trequartista dato che prima il Vichingo era costretto ad alternarsi ad un evaporato Nzola.

E poi per Belotti quello con la Juve è una sorta di derby personale, visti i 7 anni con la maglia del Torino. Oltre a tutto il lavoro per la squadra è ora di tornare a battere un colpo, anche perché di tempo per convincere la Fiorentina a comprarlo a fine stagione non ne è rimasto molto.