Intanto Baldanzi cambia agente. Sullo sfondo c'è il mercato?

Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, Tommaso Baldanzi ha cambiato procuratore. Il trequartista dell'Empoli è entrato nella scuderia di Beppe Riso, lasciando l'agenzia di Federico Pastorello.

Il giocatore è stato seguito attentamente dalla Fiorentina nella finestra di mercato estiva per il post Castrovilli, ma niente è andato in porto. Baldanzi, successivamente, aveva fatto sapere di non aver ricevuto alcun offerta direttamente, con le proposte schermate dall'Empoli. Nonostante questo il ragazzo ha dichiarato la sua volontà di approdare in un'altra squadra nelle prossime finestre di mercato. Beppe Riso gestisce anche gli interessi di Riccardo Sottil. Che possa tornare un'idea per la Fiorentina per gennaio?