L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della squadra viola: “Inizio di campionato più complicato del previsto, ma penso che i giocatori nuovi debbano ancora trovare i meccanismi e la condizione. Inoltre non dimentichiamo che anche Pioli è nuovo, ci vuole tempo per trasmettere le proprie idee alla squadra. Con la Conference in mezzo, poi, il lavoro in settimane è minore”.

“La rosa è di livello”

Poi ha aggiunto: “Normale ci debba essere pressione, le aspettative erano altre e queste difficoltà vanno superate. La rosa della Fiorentina è di livello, ci sono abbastanza calciatori per gestire il doppio impegno e inoltre chi parte dalla panchina può sempre entrare per dare il suo contributo. Tutti possono e devono essere protagonisti”.

“Pioli sta dando il massimo”

Infine: “Sono sicuro che Pioli stia lavorando al massimo per trovare la quadra, facendo diverse prove per arrivare a una soluzione. Sta lavorando per capire quali sono i giocatori più adatti a superare questo momento negativo, ma ora come ora la cosa migliore da fare è guardare una partita alla volta”.