La Fiorentina monitora vari nomi in vista del mercato di gennaio. Tra questi sembra esserci anche il brasiliano Rayan Vitor Simplício Rocha, semplicemente conosciuto come Rayan.

Appena diciottenne, l'attaccante del Vasco da Gama è stato visionato da vicino da alcuni scout della Fiorentina nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, però, il club brasiliano avrebbe intenzione di resistere ai corteggiamenti e aspettare fino al torneo Sudamericano U20, che comincerà il 23 gennaio prossimo, per poi cederlo poi in estate.

In ogni caso, la richiesta per il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 14 milioni di euro. Una cifra considerevole per un giocatore classe 2006.