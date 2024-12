Le ore più dure di Palladino: un colpo dietro l'altro. L'affetto del gruppo e dei tifosi

Indubbiamente l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, sta vivendo un momento davvero difficile dal punto di vista personale. Un colpo dietro l'altro, in serie, per minare la serenità e la convinzione che aveva raggiunto dopo una partenza a zoppino.

Prima la paura per Edoardo Bove, poi la morte della madre con tutto ciò che ne è conseguito. Ieri si sono tenuti i funerali e oggi ci sarà il suo ritorno in campo per preparare la trasferta in Portogallo di Conference League.

E' anche vero che Palladino ha ricevuto anche tanto affetto in queste ore. Il gruppo gli ha testimoniato la sua vicinanza e lo stesso hanno fatto anche i tifosi viola che gli hanno dedicato uno striscione nella trasferta di Bologna. Sarà difficile farlo, ma ora c'è da ripartire.