La Nazione: Commisso non vende, anzi rilancia
Tre pagine sulla Fiorentina presenti nell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2 e 3
Due di queste sono dedicate all'intervista rilasciata dal presidente Rocco Commisso che dice: “Basta voci, il club non è in vendita. La crisi? Dobbiamo uscirne presto. Tutti responsabili, ringrazio i tifosi”.
Pagina 4
In apertura: “Vincere e prendere fiducia Stasera l'ostacolo Dinamo Turnover (quasi) obbligato”. Di spalla le dichiarazioni di Vanoli: “Ora dobbiamo restare tutti uniti Uscire subito da questa situazione”. E infine Ranieri che dichiara: “Alibi finiti serve coraggio Vogliamo invertire la rotta”.
