Vi ricordate di Ibarbo? Il colombiano ex Roma approda in una squadra toscana... di Serie D!

L'ex calciatore di Cagliari e Roma Victor Ibarbo, nonostante i suoi 36 anni, non ha alcuna intenzione di smettere con il calcio giocato. L'esperto attaccante, dopo aver militato in squadre di diversi continenti, torna in Italia e, più precisamente in Toscana.

Il nuovo club

Il colombiano, che ha militato in Italia nella Roma e nel Cagliari, ha firmato un contratto con il Pontedera, società della provincia pisana che milita in Serie D. Un rinforzo di peso e di assoluta esperienza per puntare all'obiettivo promozione in Serie C.

Il comunicato della società

questo il comunicato ufficiale del club: "L'US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Victor Ibarbo. L'attaccante classe 1990 porta in granata un curriculum notevole: oltre 100 presenze in Serie A vestendo le maglie di Cagliari e Roma, 15 presenze con la nazionale colombiana prendendo parte ai Mondiali 2014 e alla Coppa America 2015. Benvenuto a Pontedera, Victor!".