Guida abbocca ai comportamenti maliziosi del Cagliari. E quella mano di Mina...

La Fiorentina chiede tre rigori, Guida lascia sempre correre e forse fa bene, anche se la mano di Mina sul colpo di testa di Gosens è davvero al limite.

Tre possibili rigori

Il dubbio più grande della direzione di Guida arriva nel primo tempo. Gosens spizza di testa il calcio d'angolo a favore dei Viola, il pallone finisce sulla mano sinistra di Mina. Il difensore del Cagliari ha le braccia non attaccate al corpo, ma il tocco di testa di Gosens viene interpretato in sala VAR come troppo vicino all'ex giocatore viola per decretare un calcio di rigore. Ancora Mina protagonista; Piccoli chiede il rigore per una sua trattenuta: i due però si tengono vistosamente entrambi, troppo poco per il rigore. Anche nella ripresa c'è una mano in area di rigore del Cagliari, ma Palestra ha il braccio sinistro dentro la figura.

Gestione della partita

Guida abbocca ai comportamenti molto furbi (e al limite dell'antisportivo come detto da Brescianini nel post-partita) dei giocatori del Cagliari, non nuovi ad atteggiamenti di questo tipo: perdite di tempo, simulazioni e piccoli gesti per innervosire l'avversario. E' anche con questo tipo di malizia però che una squadra riesce a salvarsi e la Fiorentina sembra non averne proprio…