Vi ricordate di Diks? Accordo con una neopromossa raggiunto: il ritorno dell'ex difensore viola in Serie A è imminente

A volte ritornano. Stiamo parlando di Kevin Diks, ex difensore della Fiorentina che ha giocato pochissimo con la maglia viola. Il giocatore olandese è vicinissimo a tornare in Italia per accasarsi al Como, la squadra neopromossa in Serie A tra le più attive in questa sessione di calciomercato.

Le cifre dell'accordo

Come riferito da Sky Sport il club lombardo ha infatti trovato l'accordo con il Copenaghen per il terzino classe 1996.

Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo fissato a 5 milioni di euro.

Diks pronto a sbarcare al Como

Con l'intesa già trovata anche con l'ex difensore viola, il trasferimento al Como dovrebbe essere formalizzato non appena il Copenaghen completerà l'acquisizione di un nuovo difensore.