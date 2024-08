"I problemi extra campo possono incidere sulla valutazione di Gudmundsson. Gilardino spera ancora che possa rimanere"

Il giornalista del Secolo XIX, vicino quindi alle vicende di casa Genoa Valerio Arrichiello, ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'obiettivo della Fiorentina Albert Gudmundsson: “In questi giorni ha avuto dei problemi, per questo non ha partecipato all'amichevole di ieri. Gilardino non vuole rischiarlo, anche perché spera ancora che possa rimanere. Il tecnico è stato fondamentale per la crescita di Albert, gli ha dato libertà schierandolo dietro le punte”.

“I problemi extra campo possono incidere”

E poi, venendo al mercato: “Se arrivasse un'offerta tra i 25 e i 30 milioni Gudmundsson può partire, ma non escludo che si possano trovare degli accordi a cifre leggermente inferiori. Anche perché i problemi personali del ragazzo incidono inevitabilmente sulla trattativa”.