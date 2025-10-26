Pioli: "I tifosi ci hanno incitato, giusto contestare per la classifica. Stiamo vivendo arbitraggi molto confusi"

Intervento anche in conferenza stampa per Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina:

"Credo che non sia questione di bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, credo che non meritavamo di perdere, gli episodi ci stavano punendo eccessivamente. E’ vero che non stavamo sviluppando bene la manovra ma con loro è così, dovevamo cercare ancora di più Kean nello spazio. Potevamo pareggiare con Ranieri o con Moise, poi loro hanno raddoppiato ma la squadra non si è voluta arrendere. Abbiamo avuto più occasioni noi e torniamo a casa non completamente soddisfatti, la classifica è troppo brutta e difficile da accettare per noi. Però andiamo avanti e cerchiamo di crescere una partita alla volta.

Per quanto riguarda l’aspetto difensivo sul gol di Castro ci sono stati tre duelli che non siamo riusciti a vincere ma non perché l’impostazione difensiva non ha retto. Abbiamo avuto Moise o Gud davanti al portiere, loro hanno avuto situazioni più sporche e sono stati bravi. L’ambiente? Abbiamo trovato una situazione molto positiva quando siamo arrivati allo stadio, ci hanno incitati per tutta la partita. Se pensano che sia giusto contestare in questo momento, credo che sia giusto farlo per la classifica. La gara di oggi è quella di una squadra che non vuole arrendersi.

Centrocampo in difficoltà? Fagioli a differenza di quello che pensavamo non era preso da una mezzala avversaria ma da un difensore per cui doveva buttarsi più avanti e abbiamo perso una soluzione lì. E’ normale che se tieni bene il gioco nel centrocampo la partita la controlli, altrimenti la controllano gli avversari. Se guardiamo i dati, non è che il Bologna ha dominato.

L’arbitraggio? Stiamo vivendo una fase confusa perché si fa fatica a capire chi prende le decisioni. Questa è una cosa che non va bene, l’arbitro in campo deve decidere di più rispetto a chi sta sopra".