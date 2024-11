Dopo un ottobre spettacolare, la Fiorentina inizia il mese nuovo con un'altra trasferta. Questa volta all'Olimpico contro il Torino di Vanoli. Palladino torna ai titolari nonostante qualche defezione dopo l'importante vittoria di Genova con qualche gregario in più. Non c'è Cataldi, che potrebbe essere sostituito a centrocampo dal rientrante Mandragora. Straordinari per Bove che con tutta probabilità sarà avanzato sulla trequarti, con Adli che si riprende il posto in regia.

In difesa torna titolare Comuzzo, mentre in attacco riecco Kean che si prende il posto davanti. Alle sue spalle, oltre al già citato Bove, la coppia composta da Colpani e Beltran.

La probabile formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.