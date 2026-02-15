Anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa - tifoso interista - si è espresso in merito al tema caldo delle ultime ore, riguardo a quanto successo durante Inter-Juventus. Queste le sue parole a Telelombardia.

Su Bastoni

“Se si vuole incentrare tutto su un episodio, ricordiamoci che siamo sempre in credito, e ci siamo sentiti troppe volte derubati dalla Juve: per una volta, fosse vero che abbiamo derubato un espulsione, e non lo è, non è così grave. Cosa doveva fare Chivu poi, dare colpa al proprio giocatore? L'arbitro ha sbagliato ma il tocco c'è stato, non c'è stata nessuna simulazione, Bastoni si è comportato meglio di quelli che, colpiti nella pancia, si mettono le mani in faccia. Trovo normale la sua esultanza".

Sulla Juventus

"Poi, vorrei dire a Chiellini che mi ha fatto davvero arrabbiare: come si è permesso di dire che non è più calcio? Lui e Comolli hanno aggredito e insultato l'arbitro, poi parlano di spirito olimpico. L'Inter non è la nuova Juve: loro avevano un rapporto diretto con tanti arbitri. Io sono molto amico di Moggi e vi dico, la Juve rubava meglio”.