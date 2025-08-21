"La Fiorentina inizia la Conference League con il marchio di favorita, ma serve dare subito un messaggio alla competizione"

Finalmente il giorno del ritorno in campo della Fiorentina è arrivato. Questa sera la squadra viola tornerà in campo a Presov, in Slovacchia, per l'andata dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya.

Si parte da favoriti

Scrive La Gazzetta dello Sport che quest'anno la squadra gigliata si presenta ai blocchi di partenza con il marchio di favorita, se non altro per le due finali e una semifinale raggiunte nelle ultime tre edizioni giocate. Il livello, poi, è più basso rispetto alle recenti edizioni.

Un trofeo a Firenze

C'è voglia di riportare un trofeo a Firenze dopo 24 anni e il compito di provarci lo avrà Pioli, che ripartirà dalla panchina viola 2328 giorni dopo l'ultima volta. In mezzo uno scudetto con il Milan, una semifinale di Champions raggiunta e tanta esperienza internazionale.

Segnale forte

Il tasso tecnico del Polissya è inferiore, ma i playoff di Conference League ci hanno insegnato che tutto può succedere e non è mai bene abbassare la guardia. Serve però dare subito un segnale forte alla competizione. Fin da stasera.