Rocchi: "Il gol di Thorstvedt con la Fiorentina era regolare. Gli arbitri sbagliano, ma non accetto che si parli di mancanza di rispetto"

Concluso il girone di andata, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha indetto una conferenza stampa per fare un bilancio, parlando anche di un episodio avvenuto in Sassuolo-Fiorentina: “Il gol di Thorstvedt era regolare, c'è stato un errore da parte del VAR e mi ha sorpreso perché si trattava di un varista particolarmente bravo”.

“Nessuna mancanza di rispetto”

Poi Rocchi è stato particolarmente duro in merito alle critiche ricevute dagli arbitri nelle ultime settimane: “Siamo persone per bene, che lavorano con molto impegno. Gli arbitri stanno rendendo oltre le loro possibilità, c'è chi è sottoposto a uno stress incredibile perché dirige partite ogni settimana. Dietro gli errori non c'è nessun secondo fine, nessuna mancanza di rispetto. Il rigore contro l'Inter l'ha sbagliato il Verona, non noi. Noi abbiamo sbagliato sul 2-1 per l'Inter, ma il rigore c'era e l'abbiamo dato. Il derby di Roma è stato uno spettacolo indegno, dei tesserati hanno offeso il miglior arbitro del mondo”.