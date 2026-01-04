E se Kean andasse in tribuna?

Oggi l'attaccante titolare di riferimento per la Fiorentina sarà Roberto Piccoli, che prenderà il posto di Moise Kean. Come noto, il numero 20 viola è rientrato a Firenze solo nelle ultime ore e ha partecipato soltanto alla rifinitura.

Motivazioni ignote

Rimangono ancora ignote i motivi della sua partenza verso l'estero, con la società viola che ha relegato tutto ai motivi familiari.

Panchina o tribuna?

Come riporta La Nazione, non è escluso che Kean possa accomodarsi anche in tribuna dopo la sua assenza dal ritiro viola. Una possibilità che appare remota, ma non del tutto da escludere. I convocati di questa mattina ci diranno sicuramente di più.