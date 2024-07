In casa Fiorentina, da tempo è cambiata la figura del direttore tecnico: lascia Nicolas Burdisso dopo tre stagioni a Firenze, rimpiazzato da Roberto Goretti. Anche in assenza di una figura argentina all'interno della società, tuttavia, le idee del club non sembrano voler cambiare rotta. Tra i calciatori osservati dalla Viola, c'è anche un difensore albiceleste promettente e alla portata della Serie A.

Chi è Nicolás Valentini…

Si tratta di Nicolás Valentini, difensore argentino. Classe 2001 nato a Junin, città nella provincia di Buenos Aires, è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors dove tuttora gioca. Il prestito all'Aldosivi nel 2022 gli ha permesso di tornare in casa Xeneizes con maggiore considerazione. Centrale difensivo di 187 centimetri, può occupare tutti i posti del centro della difesa essendo tuttavia decisamente più abituato a giocare a quattro e sulla sinistra, essendo mancino di piede. Nell'ultimo anno ha giocato soltanto nelle coppe, tra Sudamericana e Copa de la Liga, e questo ha fatto drizzare le antenne ad alcuni club di Serie A.

…e perché è un'occasione di mercato

Già da gennaio sono già subentrati alcuni problemi con il Boca Juniors, relativi al rinnovo del contratto che non voleva arrivare. La situazione è poi ulteriormente peggiorata: dal 15 aprile è stato messo fuori rosa dal club. Diventando così un'occasione. Il valore di mercato di Valentini si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma il cartellino non è destinato a salire ulteriormente. Il contratto attuale è in scadenza a dicembre 2024 e non ci sono le prospettive di un rinnovo.

Tanti club interessati in Serie A

La Fiorentina ha messo gli occhi sul classe 2001 e sarebbe interessata al suo acquisto, anche da tempi non sospetti visto un lieve contatto già a gennaio. Il club viola ha recentemente rilanciato la sua volontà, ma non è l'unico. Valentini ha anche origini italiane, pur essendo argentino, e la Serie A sembra essere il suo destino: ci sono stati sondaggi da parte di Lazio, Udinese, Como e Cagliari. Nella bagarre attenzione soprattutto alla Roma e al gradimento di De Rossi.