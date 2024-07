Valentini subito (se il Boca si accontenta)...o a fine anno a parametro zero

Il quarto centrale di ruolo per la difesa, salvo sorprese, non arriverà non prima di agosto. Il reparto arretrato non è una priorità per i dirigenti della Fiorentina.

L'interesse per l'argentino

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, rimane l'interesse per l’argentino di passaporto italiano Nicolas Valentini, scadenza del contratto dicembre 2024.

Subito…o a parametro zero

Valentini può arrivare subito se il Boca Juniors si “accontenta” (5 milioni di euro circa), viceversa se ne riparla a fine anno quando potrà arrivare a parametro zero.