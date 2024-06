C’è bagarre per Valentini. Un’altra pretendente per il difensore argentino che piace anche alla Fiorentina

Da tempo il nome di Nicolas Valentini viene accostato a diversi club italiani ed europei, tra cui la Fiorentina. Il difensore centrale, classe 2001 cresciuto nel vivaio del Boca Juniors, nel tempo si è consolidato sempre di più tra le fila degli Xeneizes, vicecampioni del Sudamerica, ma il suo ciclo nel club Bostero è in procinto di chiudersi. Il giocatore è in scadenza col Boca Juniors il 31 dicembre 2024 e così resterà: i colloqui per un possibile prolungamento non riprenderanno e per ambo le parti il suo percorso con la maglia gialloblu è considerato finito.

Futuro in Italia per il difensore argentino?

Il suo futuro potrebbe essere in Italia, con Lazio e Inter, che oltre alla Fiorentina da tempo lo seguono da vicino e monitorano la sua situazione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, però, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche l'interesse del Como che avrebbe già avviato una trattativa per farlo sbarcare in Serie A. Presto sapremo la scelta finale del difensore argentino.

Spunta l’interesse anche di un altro club per Valentini

I neopromossi lariani sono attivissimi sul mercato e dopo aver preso Belotti stanno chiudendo anche per Alberto Dossena del Cagliari, ma l'arrivo del centrale italiano non dovrebbe precludere a nuovi innesti al centro della difesa e l'ultima idea del ds Ludi porterebbe proprio in Argentina.