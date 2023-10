Pin: "Obbligatorio mettere la Fiorentina nelle primissime del campionato. Può essere l'anno buono"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio esaltando la squadra viola: “Dopo quanto visto a Napoli, è obbligatorio mettere la Fiorentina nelle primissime posizioni del campionato. Gioca un gran calcio, è una squadra equilibrata, è terza… ripetendo prestazioni del genere, può essere l'anno buono. Anche sfruttando una partenza a fari spenti delle romane”.

E aggiunge: “Le caratteristiche per stare in alto ci sono tutte, a partire dall'ottimo contributo da parte di chi entra a partita in corso. Sognare è giusto e lecito, ci sta anche il passaggio a vuoto contro l'Inter. Adesso, tuttavia, arriva una gara da vincere”.