L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per parlare dell'ottima partenza della squadra viola: “Finalmente un ottimo avvio, decisamente un'altra storia rispetto allo scorso anno. Soprattutto a livello fisico, vedi una squadra sempre messa bene, che non soffre la partita europea. Adesso? Il terzo anno, solitamente, raccogli i frutti del percorso di crescita”.

Su Beltran: “Non capisco il perché di questi viaggi inutili. Per il ragazzo è indubbiamente importante rimanere nel giro della nazionale, ma non capisco la necessità di chiamare calciatori che non giocano mai. Non fa mai piacere rimanere in tribuna, più che altro penso ai club che pagano i giocatori che vanno dall'altra parte del mondo per non vedere il campo”.