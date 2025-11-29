​​

Graziani: "I tifosi vanno rispettati, ma durante la partita devono giocare con la squadra. Dzeko è un ragazzo intelligente e..."

Redazione /

L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulle parole di Edin Dzeko dette nel post partita di Fiorentina-AEK Atene sulla contestazione dei tifosi. 

Le parole di Graziani

“Io ritengo che ci sia una logica di contestazione a fine partita, quando il pubblico disapprova lo spettacolo offerto. Io credo che una squadra si tifi a prescindere. Io ho sempre apprezzato le contestazione a fine partita, durante le gare i tifosi giocano con la squadra”. 

I tifosi vanno rispettati

Dzeko è una persona intelligente e perbene, anche lui capisce il momento. E' come se lui chiedesse una cortesia ai tifosi, non siamo abituati a quetse cose. Quando vanno male le cose cominciano queste cose. Però il tifoso va rispettato”. 

