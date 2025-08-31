Xabi Alonso su Ceballos: "Resta al Real Madrid, è un valore aggiunto alla rosa...". Il tecnico basco dietro al rifiuto al Marsiglia?

Nel tam tam di mercato delle ultimissime ore c'è spazio, forse, anche per un ultimo sogno che si chiama Dani Ceballos: il centrocampista andaluso è da quasi un decennio al Real Madrid, dove però non ha mai avuto le luci principali dei riflettori e ha compiuto da poco 29 anni. Nei giorni scorsi sembrava ormai fatta per il suo passaggio al Marsiglia, d'accordo con i Blancos per un prestito oneroso, con riscatto da esercitare tra un anno, ma il tutto è saltato al momento della firma.

Possibile che dietro al rifiuto in extremis di Ceballos ci sia Xabi Alonso, tecnico del Real, che nelle ore scorse su di lui ha dichiarato: “Ceballos resta a Madrid, è una risorsa in più per la rosa”. Per il classe ‘96 c’è stato spazio nelle prime tre uscite in Liga ma solo nei finali di gara: 22 minuti in totale. Resta da capire se la sua permanenza sia davvero solida e se la Fiorentina vorrà tentare davvero il colpo di teatro.