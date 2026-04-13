Scorpacciata di punti per le giovanili della Fiorentina: come arrivano le squadre 'under' viola a questo finale di stagione

Week-end positivo per le giovanili viola che, ad eccezione della Primavera, hanno tutte riportato a casa tre punti pesanti. In vista del finale di stagione, ecco le situazioni di classifica delle varie squadre Under della Fiorentina.

Under 18 e Under 17

L'Under 18 si è imposta in esterna sulla Cremonese per 1-2, grazie alle reti di Morazzini e Clarizia: vittoria che avvicina i viola alla zona play-off, attualmente distante 3 punti, col gap da colmare nelle ultime otto giornate rimanenti. Anche gli Allievi Nazionali dell'Under 17 hanno vinto per 2-1, ma in casa, contro il Palermo: reti a cura di Ikenna e Faye, su rigore. Successo pesante, che permette alla squadra di mister Guberti, che così allunga in vetta sull'Empoli secondo, a -4 ma con una partita in meno.

Under 16 e Under 15

Più sudata la vittoria dell'Under 16 che, a Bari, si è imposta per 3-4 grazie alle doppiette di Sharka e Savino. Campionato molto avvincente che vede il primo posto condiviso a pari punti dai viola e dalla Roma: la prossima giornata, che è l'ultima, dirà di più sulla posizione finale di entrambe. Anche l'Under 15 era di scena a Bari, vincendo con un più rotondo 0-3 grazie ai centri di Pistone e Carpita, che sigla una doppietta: continua così la lotta serratissima per il secondo posto, attualmente occupato dalla Lazio a 49 punti, con Empoli e Fiorentina che inseguono a 48. Anche qui si attendono i verdetti che, inevitabilmente, arriveranno nella prossima giornata, che chiuderà la ‘regular season’.