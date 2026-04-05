Da Mataran al gioiello Croci fino al figlio d'arte che sta crescendo tantissimo. Uno sguardo sulle giovanili viola

Come procede la stagione del settore giovanile della Fiorentina? La risposta non può che partire da un traguardo storico, conseguito dai ragazzi di mister Marco Capparella che hanno vinto il Torneo di Viareggio trentaquattro anni dopo l’ultima volta. Resta il fiore all’occhiello tra le conquiste delle giovanili viola, i cui campionati stanno comunque per entrare nel vivo.

Il momento dell'Under 18 dopo il Viareggio

La stessa Under 18, nel suo campionato, sta facendo un percorso altalenante ma decisamente interessante. La squadra ha sempre gravitato intorno a metà classifica, salvo poi interrompere con un fantastico Torneo di Viareggio vinto con pieno merito. Le fatiche si sono fatte sentire, ma il netto successo contro il Milan (5-0) ha virtualmente riaperto la possibilità di lottare ancora per i playoff. Al di là dei traguardi, in ogni caso, questo collettivo sta tirando fuori profili alquanto promettenti.

Tanti protagonisti molto interessanti

Inevitabile regalare la copertina al centrocampista argentino Federico Mataran, premiato come miglior giocatore del Viareggio e ragazzo in crescita vertiginosa per livello di qualità delle prestazioni. Il cuore della squadra è il suo regista, capitan Salvatore Cianciulli, molto incisivo anche in zona gol (già a quota 5 marcature in campionato). Gli occhi vanno anche sulla coppia-tipo di difensori centrali: sulla destra Federico Melani e sulla sinistra Matko Boskovic, premiato peraltro come miglior difensore del torneo appena disputato.

Il gioiello Croci e l'Under 17

Impossibile non menzionare la punta di diamante, Federico Croci. Dopo l’infortunio, il classe 2010 si è preso la scena al Viareggio (miglior giocatore della finale) e anche con l’Under 18 di Capparella, cominciando a lasciare il segno con particolare incisività. Il suo talento ruba l’occhio per i colpi di qualità che disperde con grande facilità; gli è valso anche il debutto assoluto in Primavera a 15 anni. Evitando slanci poetici per evitare di caricare eccessivamente le aspettative sul ragazzo, è comunque senza dubbi un prospetto da monitorare e da coccolare come si deve. Il suo percorso era partito dall’Under 17, selezione monitorata da mister Stefano Guberti e che continua a fare grandi cose. La classifica recita un momentaneo +4 sull’Empoli (che ha una gara in meno) in un duello spettacolare e senza esclusione di colpi. In vista delle fasi finali, sono arrivati segnali decisamente positivi. Oltre allo stesso Croci, ormai quasi stabilmente in categoria superiore, ci sono altri ragazzi da segnalare soprattutto in zona gol: stagione estremamente positiva per Alessio Chiti e per Ikenna Nwagwu, con quest’ultimo addirittura a quota 12 reti.

I talenti ancora più giovani

Ottimo anche il campionato della Fiorentina Under 16, capolista del proprio girone in coabitazione con la Roma. Mister Enrico Cristiani sta lavorando al meglio con i suoi ragazzi, preparando la fase finale che prenderà vita da maggio. La stella della squadra è Angelo Gobbo, capocannoniere del campionato con 16 reti. Anche Mattia Barzagli, figlio di Andrea, sta crescendo tantissimo in attacco, così come Paolo Paris in difesa; il terzino arrivato da Brescia è già nel giro delle nazionali giovanili e fa vedere cose molto positive. Chiudendo con l’Under 15 guidata dal tecnico Mattia Balestracci, l’accesso alle fasi finali è praticamente garantito. La lotta è sempre con l’Empoli e con le due romane, attualmente i viola sono terzi a quota 47 punti. Guidano l’attacco la coppia Innocenti (13 reti, capocannoniere) e Mignemi (11 reti).