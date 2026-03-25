Da Mataran a Boskovic, i promettenti profili di una Fiorentina che ha fatto incetta di premi al Viareggio

Croci ha da tempo attirato l’attenzione, dopo aver debuttato in Primavera ad ancora 16 anni da compiere. Il classe 2010 è stato incoronato miglior calciatore della finale del Torneo di Viareggio. Quindi, Federico Mataran si è preso la scena vincendo il premio di miglior giocatore del Torneo di Viareggio. Nella formazione della Fiorentina Under 18 che dopo 34 anni è tornata sul gradino più alto della storica competizione, tuttavia, ci sono anche altri elementi che meritano uno sguardo più approfondito.

Una coppia centrale da monitorare

Premiato come miglior difensore della finale, il croato Matko Boskovic, classe 2008, è un calciatore capace di abbinare a doti fisiche notevole un’ottima qualità tecnica. Mancino puro, può giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Bravo a partecipare alla manovra, è un difensore che ha le doti per potersi imporre. Altro profilo da monitorare è il 2009 Federico Melani, che gioca in coppia con Boskovic: arcigno, esplosivo e molto intelligente tatticamente.

Profili promettenti

Si è già affacciato in Primavera più volte il terzino sinistro Alessandro Perrotti, che ha anche esperienza nelle nazionali giovanili italiane: grande corsa, velocità, piede sinistro molto preciso e personalità notevole. Il capitano Cianciulli è un regista che abbina struttura ad un mancino educato, capace di dettare i tempi e spendersi molto nell’arco della gara. Ecco Angelo Martini, italo-cubano, è una mezzala bravissima ad inserirsi coi tempi giusti e abile nel palleggio.