Il bomber Croci, ma non solo: il miglior giocatore della Viareggio Cup è un altro viola con brillanti prospettive

La Fiorentina che vince al Torneo di Viareggio, o Viareggio Cup che dir si voglia, ha tanti volti, non solo quello del bomber Federico Croci che ha deciso la finale con una doppietta e un assist.

Miglior giocatore della competizione è stato nominato il centrocampista viola, classe 2008, Federico Mataran, nato a Buenos Aires in Argentina.

Anche lui è andato a segno nella finalissima, all'inizio dei tempi supplementari e ha fatto un torneo di grande sostanza. Questa Viareggio Cup potrebbe essere il trampolino di lancio per la sua carriera da calciatore, basta trovare qualcuno che gli dia fiducia.