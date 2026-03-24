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Il bomber Croci, ma non solo: il miglior giocatore della Viareggio Cup è un altro viola con brillanti prospettive

Claudio Tirinnanzi /

La Fiorentina che vince al Torneo di Viareggio, o Viareggio Cup che dir si voglia, ha tanti volti, non solo quello del bomber Federico Croci che ha deciso la finale con una doppietta e un assist. 

Miglior giocatore della competizione è stato nominato il centrocampista viola, classe 2008, Federico Mataran, nato a Buenos Aires in Argentina. 

Anche lui è andato a segno nella finalissima, all'inizio dei tempi supplementari e ha fatto un torneo di grande sostanza. Questa Viareggio Cup potrebbe essere il trampolino di lancio per la sua carriera da calciatore, basta trovare qualcuno che gli dia fiducia. 

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