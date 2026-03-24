Capparella: "Spero che la vittoria della Viareggio Cup sia solo la prima di tante. Un trofeo per tutto il settore giovanile viola"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato l'allenatore della squadra viola U18 per quanto riguarda la vittoria del Torneo di Viareggio.

Il gruppo viola

“L'abbraccio dei ragazzi e il loro sorriso è la cosa più bella che ho visto durante tutte le partite. Il gruppo era bello collaudato, ma i 2009, Croci e qualche 2007 hanno alzato il livello. Il gruppo ha fatto la differenza in questo torneo”.

Sulle giovanili

“L'atteggiamento dei ragazzi fa ben sperare nel futuro loro. Nessuno ha avuto da ridire sulle scelte, anche se ho fatto giocare qualcuno più giovane al posto dei più grandi. Ho dedicato un pensiero a tutto il settore giovanile viola. Ci sono i direttori che sono sempre lì con noi e ci aiutano. Quando vinci questi trofei è giusto festeggiare. Cori e gavettoni. L'importante è il sorriso. Dato che sono un positivo spero che sia solo il primo di tanti".