Un rientro incerto e faticoso per Pierozzi. Una lenta risalita (quasi) inevitabile per il laterale cresciuto in casa

Il primo impatto col terreno di gioco dopo tanti mesi per Niccolò Pierozzi è arrivato con la maglia della Fiorentina Primavera, quindi il classe 2001 fiorentino ha trovato minuti contro il Cukaricki in Conference, da subentrato al Franchi e da titolare in Serbia. A Leskovac Pierozzi ha giocato tutta la partita, senza brillare, ma mettendo benzina nelle gambe per il prosieguo di una lunga stagione in cui ci sarà bisogno anche del suo contributo.

Dopo la prestazione incerta col Cukaricki, in cui il terzino destro ha evidenziato tutte le difficoltà di un calciatore costretto a rimanere dal campo per molti mesi, mister Italiano non se l’è sentita di riproporre il calciatore contro il Bologna. Parisi ha quindi occupato la corsia di destra, e nel corso della gara in quella porzione di campo si sono alternati Martinez Quarta, Biraghi e infine anche il 2005 Comuzzo.

Pierozzi avrà bisogno di tempo per tornare a buoni livelli dal punto di vista fisico e per consolidarsi ad un certo grado di rendimento. Col rientro di Kayode la concorrenza sarà ancora maggiore per il calciatore cresciuto a Rifredi, reduce da uno stop fastidioso che l’ha costretto a stare lontano dal campo per mesi dopo pochi giorni dall’inizio della preparazione al Viola Park.

Servirà ritrovare quell’intraprendenza e quella capacità di partecipare alla manovra offensiva che hanno permesso al terzino gigliato di distinguersi con la Reggina lo scorso anno, ottenendo anche la convocazione e l’esordio in Nazionale, con l’Under 21 italiana. Pierozzi è un calciatore di grande gamba, impatto fisico e continuità di spinta, e nel corso dei prossimi mesi la speranza è che ritrovando brillantezza e fiducia possa presto rendersi utile alla Fiorentina.