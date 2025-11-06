Entro domattina Vanoli risolverà il contratto col Torino, poi raggiungerà il Viola Park: la timeline del nuovo allenatore della Fiorentina
Paolo Vanoli in primo piano
Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ma non prima di domani. Entro domani mattina verrà ufficializzata la fine del legame contrattuale tra il tecnico e il Torino, e solo a quel punto Vanoli potrà raggiungere il Viola Park per firmare il contratto con il club viola.
Accordo
Le parti hanno già trovato l'accordo per un legame fino al giugno 2026, a cui affiancare un'opzione libera per un ulteriore anno in mano alla Fiorentina, attivabile dai dirigenti viola entro maggio.
Vanoli già a Genova?
Da capire se Vanoli sarà già presente in panchina a Marassi contro il Genoa, o se toccherà ancora a Daniele Galloppa guidare la Fiorentina. Questione di tempi tecnici dunque, con nuovi e più chiari sviluppi attesi per la giornata di domani.
💬 Commenti (6)